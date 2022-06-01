عام / بيئة الحدود الشمالية تطلقُ برنامجًا تدريبيًّا في تصنيع المنتجات الزراعية
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
عرعر 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس
أطلقَ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أمس, برنامجَ تصنيعِ المنتجات الزراعية, وذلك في السوق الشعبي بمدينة عرعر، الذي يستمر ثلاثة أشهر.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب والفتيات علميًّا وعمليًّا لامتهان حرفة الزراعة وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وتهيئتهم لسوق العمل للإسهام في التنمية الريفية.
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09:19ت م
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