عرعر 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأطلقَ فرعُ وزارةِ البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أمس, برنامجَ تصنيعِ المنتجات الزراعية, وذلك في السوق الشعبي بمدينة عرعر، الذي يستمر ثلاثة أشهر.ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب والفتيات علميًّا وعمليًّا لامتهان حرفة الزراعة وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية وتهيئتهم لسوق العمل للإسهام في التنمية الريفية.// انتهى //09:19ت م0022