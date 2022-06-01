القطيف 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسرأس محافظ القطيف إبراهيم آل خريف أمس, الجلسة الثانية للمجلس المحلي بالمحافظة، للفترة السادسة للسنة الثانية والعشرين.وجرى خلال الجلسة استعراض محاور الاجتماع الواردة في جدول الأعمال، وأبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والخدمات المتوفرة وغير المتوفرة بعدد من المخططات السكنية بالمحافظة.وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس عدداً من التوصيات.// انتهى //09:29ت م0024