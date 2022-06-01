مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 400 طالب يمثلون الطلاب المتفوقين دراسياً هذا العام, بحضور معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني, وذلك بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزايدي بالدعم الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وما توليه من رعاية وبذل سخي متواصل على قطاع التعليم وبرامجه المحلية والخارجية ليعكس أهمية المبتغى في التفرد والتفوق والإنجاز, مستشهداً بماحققه الطلاب والطالبات في معرض آيسف الدولي من إنجازات وجوائز تفوقوا فيها من خلال 22 جائزة على مستوى الإبداع العلمي والابتكار.وأفاد الزايدي أن تعليم مكة المكرمة يشهد تطوراً وتقدماً على مستوى المشاريع والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية من خلال ماتحقق من منجزات مختلفة في المحافل العلمية وميداليات ذهبية في أولمبياد العلوم والرياضيات.بعد ذلك افتتح وكيل الإمارة المعرض المصاحب ضمن برنامج الحفل, كما قدم عدد من الطلاب أُوبريتاً بعنوان "تفوق وطموح".// انتهى //09:33ت م0025