مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي معرض مكافحة التدخين، الذي ينظمه قسم الشؤون الصحية المدرسية في قاعة المؤتمرات والمعارض بالمبنى الرئيس للإدارة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022م، تحت شعار "التبغ يهدد حياتنا"، بالشراكة مع مستشفى الليث العام وكلية العلوم الصحية بالليث وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين.من جهته أشاد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي بالجهود الموضوعة لإنجاح المعرض، وبالشراكة الفاعلة التي تضمنها بين إدارة التعليم ومستشفى الليث وكلية العلوم الصحية وجمعية كفى بمالحافظة؛ للتوعية بخطر آفة التدخين، حاثًا جميع أفراد المجتمع للإسهام في القضاء عليها.من جانبه أوضح رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية علي بن عبدالله الزهراني أن المعرض يستمر لمدة أسبوع كامل لاستقبال الزائرين من منسوبي التعليم وجميع أطياف المجتمع، حيث يتضمن حملات توعوية وعروض مرئية تحكي ضرر آفة التدخين ومخاطرها الجسيمة على الفرد المجتمع، داعيًا الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من برامجه.// انتهى //09:34ت م0026