الخليل-رام الله 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أربعة أطفال.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين وأربعة أطفال آخرين من قرية راس كركر غرب رام الله، وبلدة بيت سيرا.من جهة أخرى, استشهدت فلسطينية اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.ونقلت مصادر فلسطينية عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للمصابة إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياتها.// انتهى //09:42ت م0028