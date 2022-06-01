الطائف 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسعززت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحسين المشهد الحضري بتنفيذ مرحلة جديدة داعمة لمحاور العمل بتحسين المظهر العام، حيث أنجزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل خطة لتحسين أداء النوافير والشلالات المائية بمداخل ومخارج المدينة والحدائق والمنتزهات والساحات والميادين، وشملت برامج التطوير والصيانة أكثر من 80 نافورة وشلالًا مائيًا، بما يعكس الشكل الجمالي والحضاري والتنموي للمدينة ويدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.وعملت الأمانة على دراسة أشكال التشوه البصري ووضع حلول مبتكرة للمعالجة بما يضمن جودة المخرجات وإبراز الشكل الجمالي ويعزز كفاءة العمل، ومراعاة الخطط التنموية المستقبلية بالمدينة.وتهدف خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري إلى توفير بيئة مريحة للأهالي والزوار والارتقاء بالخدمات المقدمة، بالتنسيق والتكامل مع شركاء الأمانة، وإشراك الفرق التطوعية.وعملت الفرق البلدية الميدانية على محاور مختلفة لتحسين المظهر العام شملت: الحدائق والمنتزهات وزيادة مساحة المسطحات الخضراء وإزالة السيارات الخربة والحواجز الخرسانية، وأعمدة الإنارة التالفة، ولوحات الإعلانات العشوائية وغيرها من أشكال تحسين المشهد الحضري.// انتهى //09:50ت م0029