الرباط 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن استكمال الاستعدادات المشتركة بين المغرب وإسبانيا لانطلاق عملية استقبال المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا عبر الموانئ الإسبانية، والتي تنطلق رسمياً يوم 5 يونيو الجاري.وتناقلت الصحف تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي أكد أن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، يعد تحوّلاً كبيراً وخطيراً في حلقة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبحاجة إلى مراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم.وأخبرت صحف الرباط عن انتخاب مجلس النواب اللبناني أمس نبيه بري رئيساً له للمرة السابعة على التوالي، في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد بعد الانتخابات النيابية.وتطرقت إلى تحذيرات الأمم المتحدة من خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي، بسبب شهور طويلة من الجفاف.وتصدر اهتمامات صحف المغرب على المستوى الرياضي، فوز نادي الوداد البيضاوي بكأس عصبة الأبطال الأفريقية، بعد انتصاره أول أمس على فريق الأهلي المصري في مباراة النهائي الأفريقي.// انتهى //09:50ت م0030