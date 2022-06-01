تونس 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن تواصل المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بشأن حصول تونس على جملة من القروض, مشيرةً إلى إبلاغ تونس الصندوق على عدد من الاحترازات حول بعض شروط الصندوق.وأوردت في الشأن المغاربي إعلان مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة في ليبيا اللواء خالد المحجوب إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب الليبي بعد أن تحدث في وقت سابق عن فرار بعض عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي باتجاه حدود تشاد والنيجر عقب استهدافهم من قبل قوات القيادة.ولفتت صحف الأربعاء في الشأن الدولي إلى انتخاب البرلمان اللبناني بالأغلبية نبيه بري رئيسًا له لولاية مدتها 4 سنوات هي السابعة له في هذا المنصب.// انتهى //10:09ت م0031