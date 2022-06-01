عرعر 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسدشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أمس, فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ حتى شعار "التبغ يهدد بيئتنا", وذلك بمجمع عيادات مكافحة التدخين بعرعر.واشتملت الفعاليات على معرض تعريفي وتوعوي على أضرار التدخين وطرق الإقلاع، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المحاضرات في مدارس التعليم العام وتفعيل عدد من المبادرات التعريفية بطرق العلاج والإقلاع.الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين بصحة الحدود الشمالية يقدم خدماته التوعوية والعلاجية لجميع شرائح المجتمع للوصول إلى بيئة صحية آمنه، تهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع.// انتهى //10:21ت م0032