القاهرة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدورة (27) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27)، تمثل فرصة لإظهار توحيد الجهود ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعّال.وأشارت إلى مباحثات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية ألبرت موشانجا، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وإمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي في القارة السمراء.وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد، ضرورة التحرك العاجل نحو تنفيذ تعهدات المناخ، ومواصلة الجهود لتعزيز عمل المُناخ الدولي.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمام الدورة (٥٣) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس، أن أزمة الدين العالمي تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لتبلغ ٣٠٣ تريليونات دولار.// انتهى //10:21ت م0033