الأحساء 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في جلسته الأسبوعية أمس مدير عام التعليم بالمحافظة حمد العيسى، ومنسوبي الإدارة، والطلاب والطالبات الذين حققوا جوائز دولية، بحضور مسؤولي ومديري الجهات الحكومية وأهالي المحافظة.واطّلع سموه على عرض من مدير عام التعليم تناول خلاله سير العملية التعليمية بالمحافظة وأبرز المنجزات، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها "تعليم الأحساء" مما أثمر عن تحقيق أبناء وبنات المحافظة من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للعديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية وتشريف الوطن في مختلف المحافل العلمية ،حاثاً منسوبي التعليم على مواصلة التميز.وكرّم سمو محافظ الأحساء الطلاب والطالبات الذين حققوا جوائز دولية وإقليمية ومحلية، كما كرم لاعب المنتخب السعودي ونادي الفتح اللاعب عبدالرحمن الطاهر بمناسبة تحقيق بطولة إسبانيا الدولية لكرة الطاولة.// انتهى //10:45ت م0035