جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسوصل فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان إلى جدة اليوم.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن سويعد الغامدي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //11:20ت م0036