إسلام آباد 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأكدت باكستان والهند عزمهما على تطبيق اتفاقية مياه حوض نهر السند الموقعة بين البلدين في عام 1960م، والتي تتعلق بتقاسم مياه الأنهار المشتركة بينهما.جاء ذلك خلال المباحثات الدورية الجارية حالياً في نيودلهي بين كبار المسؤولين في البلدين، برئاسة رئيس لجنة مياه حوض نهر السند الباكستاني مهر علي شاه، ونظيره الهندي أيه كيه بال.واتفق الطرفان على تبادل المعلومات المسبقة فيما يتعلق بالفيضانات المحتملة في الأنهار المشتركة بين البلدين والتي تصب في حوض نهر السند، إلى جانب مواصلة المفاوضات لمعالجة القضايا الخلافية في هذا الصدد.// انتهى //11:37ت م0040