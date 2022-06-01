الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 32 رخصة لمزاولة التعليم والتدريب الإلكتروني خلال شهر مايو 2022م من جهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات التدريبية، ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني، تضمنت 7 تراخيص للجهات و25 رخصة للبرامج بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات التي جرى ترخيصها 227 جهة، فيما بلغ إجمالي البرامج المرخصة 401 برنامج تعليم وتدريب إلكتروني.وتابع المركز التزام 91 جهة وبرنامج بهدف ضبط الجودة، والتأكد من جاهزية الجهات وقدرتها على تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة عالية، والتحقق من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الإلكتروني، كما تابع خلال شهر مايو 21 جهة و70 برنامجًا من الجهات والبرامج المرخصة، ومدى التزامهم في تطبيق المعايير.ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.ويستمر المركز في استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.// انتهى //11:46ت م0041