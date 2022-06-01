الدمام 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات "سبكيم" المهندس عبد الله السعدون في لقاءٍ بمقر الأمانة أمس، أوجه التعاون المشتركة بينهما في مجالات الخدمات والمبادرات المجتمعية والبلدية.وشهد اللقاء التعريف بأهم إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وعقد الأمانة الشراكات المجتمعية مع الشركات والقطاعات الأخرى، ضمن برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية.وأكد معاليه، دعم الأمانة في القطاع البلدي لكافة الشركاء والقطاعات ذات العلاقة من خلال تسهيل وتقديم الخدمات بما يخدم مصلحة المنطقة، منوهًا بما تقدمه شركة "سبكيم" من مساهمة في خدمة المجتمع، وأهمية دعم الأعمال التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.// انتهى //11:47ت م0043