المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسواكبت عدسة "واس" الأعمال الجارية لتوسعة مسجد قباء وساحاته في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به.ويُعد المشروع الذي يجري العمل به حالياً أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة, حيث من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمسجد إلى نحو 66 ألف مُصلٍ، وبمساحة 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية.وحظي مسجد قباء باهتمام وعناية عبر التاريخ، بدءًا من العهد النبوي والعهد الراشدي والأموي والعباسي وانتهاءً بالعهد السعودي الزاهر، حيث أسهمت تلك الجهود بالحفاظ على طرازه العمراني والمعماري.ويُعد "قباء" من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي، وهو أول مسجد أسسه الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.// انتهى //12:10ت م0046