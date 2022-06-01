الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (43) متهمًا، منهم (25) مواطنًا، و(18) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (10) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.// انتهى //12:11ت م0047