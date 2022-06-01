رام الله 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.وطالب أشتية المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة, قائلاً :"إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، وعدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها".// انتهى //12:12ت م0048