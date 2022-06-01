سكاكا 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة في قاعة الاجتماعات اليوم اجتماع اللجنة، بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة.واطمأن سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع على اكتمال الاستعدادات المبكرة وخطط الجهات الحكومية لاستقبال ضيوف الرحمن بالمنطقة، وإنهاء إجراءاتهم عبر منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، مطلعاً على جاهزية الجهات الحكومية والتطوعية بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم لتقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.وأكد سمو أميرمنطقة الجوف أن المملكة تتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين وتعمل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توفير وتيسير مختلف الخدمات لضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء المناسك .وحث سموه الجميع على بذل أقصى الجهود وتوفير كل ما من شأنه تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لأداء المناسك وتقديم أفضل الخدمات لهم وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //12:39ت م0050