تبوك 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في مكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز، بحضور أعضاء اللجنة.واطلع سموه على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية, كما اطلع سموه على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها الخامس والثلاثين الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1443/11/29هـ.وأكد سموه أن الجائزة شهدت نجاحات كبيرة ونالها أعداد كبيرة من الشباب والفتيات بالمنطقة، معرباً عن شعوره بالفخر والاعتزاز وهو يشاهد ويلتقي بالعديد من مختلف فئات المجتمع في مختلف المهن قد حصلوا على الجائزة على امتداد تاريخها الذين تبوأ المناصب القيادية ويشاركون بفاعلية في عملية البناء والتنمية لوطنهم منوهاً بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //12:53ت م0052