الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسيشارك مجلس الضمان الصحي في المؤتمر الرابع لطب الأسرة "مؤتمر الحالمين"، وذلك بصفته راعيًا ماسيًا للحدث الذي ينعقد ابتداء من اليوم ويستمر لمدة 4 أيام في مدينة الدمام.ويشهد مؤتمر الحالمين مشاركة المدير التنفيذي للتمكين والإشراف والمتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني بورقة عمل تتركز حول حزمة المنافع الأساسية الجديدة ومشروع تعزيز الرعاية الأولية الجديد وإدارة صحة السكان, بالإضافة إلى سجلات الأمراض المزمنة، وعقد العديد من المحاضرات وورش العمل وندوة ومناقشة لحالات طبية, بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء.ويعمل المجلس في المؤتمر على تزويد المهتمين والمتخصصين في طب الأسرة بآخر المستجدات في قطاع التأمين الصحي الصادرة من (ضمان) وإشراكهم في تحول القطاع الصحي، في الوقت الذي تعقد فيه جميع الهيئات و المنظمات الصحية الحكومية والعلمية الرسمية المعنية بالرعاية الأولية اجتماعات بالتوازي مع (مؤتمر الحالمين)، وسط إتاحة الفرصة لجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وأصحاب الأعمال للتفاعل مع مسؤولي الرعاية الأولية في المملكة.وتأتي رعاية المجلس لمؤتمر الحالمين ضمن إطار جهوده لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية ودعم رحلة التعليم الطبي في ظل استهداف الخبرات الوطنية وتوقع حضور أكثر من 1000 طبيب رعاية أولية وطبيب أسرة و عدد من الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات عطفًا على كونه أهم منصة مستمرة للتعليم الطبي في تخصص الرعاية الأولية وأطباء الأسرة.// انتهى //12:55ت م0053