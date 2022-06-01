الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء المهلة الخاصة باستكمال البيانات من خلال العد الذاتي بنهاية يوم أمس الثلاثاء 1 ذو القعدة الموافق 31 مايو ، لافتة النظر إلى أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء سيكون العد الميداني هو الوسيلة الرئيسة لاستكمال أعمال التعداد، التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة..وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأستاذ محمد الدخيني أن انتهاء مهلة العد الذاتي لا تعني إغلاق رابط المشاركة، حيث سيبقى الرابط متاحاً لتمكين أرباب الأسر الذين بدأوا في تعبئة استمارة التعداد من استكمالها ذاتياً حتى لا تتم زيارتهم من الباحث الميداني خلال الفترة المتبقية من التعداد " .وأبان أن الباحثين سيقومون باستيفاء بيانات الأسر التي لم تكمل الاستمارة مباشرة عند زيارتهم دون إعطاء أي فرص إضافية لإكمال الاستمارة من خلال العد الذاتي.ونوه الدخيني بوعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم الكبير مع الباحثين الميدانيين، وحثهم على التجاوب مع الباحثين والباحثات عند زيارتهم والإدلاء بالبيانات بشكل دقيق ، لافتا النظر إلى أنها ستكون هي الفرصة الأخيرة للإدلاء بالبيانات قبل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها حيال إلزامية التعداد على المواطن والمقيم.يشار إلى أن الهيئة قد أتاحت عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081 .// انتهى //13:00ت م0054