الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية خدمة تقديم طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا التي تتيح لأطراف الدعاوى وممثليهم الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية وبشكل رقمي كامل ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.ويمكن لأطراف الدعاوى و ممثليهم الاستفادة من الخدمة بالدخول على منصة معين الرقمية واختيار الخدمات القضائية ومن ثم تسجيل الدخول بالهوية الوطنية وكلمة المرور ثم اختيار خدمة طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وتقديم الاعتراض وإرفاق ما يلزم.وتمكن الخدمة مقدم الطلب من استعراض حالته عبر أيقونة طلباتي، كما تقوم الخدمة بإشعار مقدم الطلب تلقائيًا بشكل آلي عند الموافقة على الطلب أو إشعاره بوجود طلب استكمال النواقص.ويسعى ديوان المظالم إلى توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى وتيسير الأعمال امتدادًا لرقمنة التقاضي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في كل ما يقدم من خدمات وما يصدر من أحكام وقرارات.// انتهى //14:06ت م0070