جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم, في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.واطلع سموه على تقرير خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاءات كاملة ودقيقة لحصر السكان والمساكن ودراسة خصائصهم وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، وتحوي أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل أبرز نتائج الإحصاءات المكانية والموارد والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما تتضمنه الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.// انتهى //14:07ت م0071