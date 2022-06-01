الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق "مبادرة دعم أندية الرياضات الإلكترونية" بالتعاون مع إقنايت، والتي تستهدف الأندية الإلكترونية بكافة فئاتها، حيث يسعى الاتحاد أن تكون هذه المبادرة الوسيلة للأندية الإلكترونية لتكون رائدة القطاع حول العالم، ونقطة انطلاق لجميع الأندية الإلكترونية وتمثيل المملكة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية حول العالم، وأن تصل الأندية الإلكترونية السعودية للاستدامة.وتنقسم مسارات دعم أندية الرياضات الإلكترونية لأربعة مسارات هي "مسار دعم الأندية الناشئة" ويهدف هذا المسار لدعم وتمكين الأندية الإلكترونية السعودية الحديثة للنهوض والمنافسة مع كبرى الأندية الإلكترونية، و "مسار دعم الأداء المتميز" ويهدف لتمكين الأندية الإلكترونية في المملكة الراغبة بالمشاركة والتنافس في البطولات التي يقيمها الاتحاد، و"مسار دعم المشاركات الخارجية" والذي يهدف لتمكين الأندية بالمشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية حول العالم، و"مسار دعم الاحترافية" حيث يهدف هذا المسار لتمكين احترافية الأندية من خلال إنشاء المقرات وتوفير سبل الاحتراف للاعبين .وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن مبادرة دعم أندية الرياضات الإلكترونية جاءت من إيمان الاتحاد بمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، وبناء قطاع مستدام يجعل مسارات شغف الممارسين احترافياً بشكل أكبر وأن يمتهنوا مجال شغفهم .وأضاف : "نسعى بهذه المبادرة بأن نكمل جميع أعمدة قطاع الرياضات الإلكترونية لدينا في المملكة كبقية المبادرات التي يطلقها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية" .ودعا الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأندية الإلكترونية السعودية الراغبة بالحصول على الدعم زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال الرابط : saudiesports.sa/ar/esports-clubs .يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هي الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.// انتهى //14:10ت م0073