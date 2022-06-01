جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسيشهد الشارع الباباني في منطقة سيتي ووك بموسم جدة إقبالاً كبيراً من زوار الموسم للتعرف على عراقة الثقافة اليابانية وتميزها وتذوق الأكلات اليابانية المختلفة.وتضفي إضاءات الزينة على الشارع الياباني والمستوحاة من إضاءات العاصمة اليابانية طوكيو على المكان رونقاً خاصاً زاد من جاذبية المنطقة للزوار الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية أمام معالم الحضارة اليابانية بالد يكورات والألوان المتناسقة وغير ذلك من عروض وتجارب.وتمثل "قرية الأنيمي" التي جرى تصميمها بقالب يعكس المحتوى والمضمون الذي تثريه المنطقة والرسوم المتحركة التي تحتضنها إلى جانب الأجنحة ومتاجر المقتنيات ومنتجات الأطفال والدمى التذكارية والمجسمات النادرة التي تحظى بطلب عال من الزوار.وتضم القرية متجر مخصص "للمانجا" يتيح اقتناء مجلاتها للصغار والشباب تتضمن معلومات تثقيفية ورسومات لشخصيات الأنيمي بكافة مقوماتها وعناصرها ويتوسط القرية مسرح بالهواء الطلق تقام على خشبته مجموعة من الفعاليات المصاحبة بنشر الثقافة اليابانية الموسيقية والفعاليات المنوعة.//إنتهى//14:12ت م0075