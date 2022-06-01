المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسكشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن سير العمل في برنامج معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للربع الأول من العام الجاري 2022م، في شوارع وميادين المنطقة، وفي الأحياء الداخلية للمدينة.وأبانت الأمانة أن المعالجات شملت إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، والكتابات والرسوم على الجدران، وحواجز الحفريات، إضافةً إلى مباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى ضمان جودة الحياة لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها, إضافة إلى أنه تم معالجة ما يزيد عن 19000م² من حفر الشوارع والتشققات، و 5920 مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة، وصيانة 3910 أعمدة إنارة، بالإضافة إلى إزالة 5600 من الحواجز الخرسانية، و341 من السيارات التالفة، وإزالة 151305 م٣ من مخلفات البناء، ومباشرة 17710 بلاغات من مختلف البلاغات الخاصة بالبرنامج، ورفع 942810 أمتار مكعبة من المخلفات والنفايات، ومعالجة 138 موقعًا من الكتابات على الجدران والرسومات.ودعت الأمانة المواطن والمقيم بالتعاون معها لرصد التشوهات البصرية ضمن حملة "صور وأرسل" والإبلاغ عن المخالفين عبر تطبيق بلدي أو الرقم الموحد للبلاغات 940.// انتهى //14:12ت م0076