سكاكا 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أسدل مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالجوف الستار على برنامج أواصر، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ومساعد المدير العام للمؤسسة الدكتورة مشاعل السديري وأمين جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث.وأوضحت الدكتورة السديري، أن البرنامج من المبادرات التي يتبناها المركز لاستمرار جهوده في التنمية المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي، مشيدةً بما حققته المبادرة من أرقام تجاوزت فيها ساعات العمل 200 ساعة للمتطوعين والمتطوعات، وحجم المنافسة فيها، التي انطلق العمل بها منذ يناير من العام 2021 م.بدوره أشار أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث إلى الدعم الكبير الذي تلقته الجائزة وأمانتها العامة من إمارة الجوف، وهو ما حقق التشاركية مع مختلف الجهات لتنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية.وتوج وكيل إمارة الجوف الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في الفرع المؤسسي، حيث حقق المركز الأول مبادرة عبقرينو ترك بجائزة نقدية قدرها 20 ألف ريال، والثاني مبادرة خيمة ذوي الإعاقة بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال، والثالث مبادرة ردء بجائزة نقدية قدرها 5 آلاف ريال، وفي الفرع الفردي حيث حقق المركز الأول مبادرة حافظ عليها تحافظ عليك بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال، والثاني مبادرة التعايش مع داء السكري للأطفال بجائزة نقدية قدرها 6 آلاف ريال، والمركز الثالث مبادرة تواصل بجائزة نقدية قدرها 4 آلاف ريال.// انتهى //14:13ت م0077