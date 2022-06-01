جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:23ت م0078