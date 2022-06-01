جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //14:24ت م0079