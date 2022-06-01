حائل 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس ‏استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في الإمارة اليوم، محافظ سميراء عمر بن مزيد الشمري وأعضاء المجلس المحلي ‏بالمحافظة، بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس.‏ونوه آل الشيخ خلال الاستقبال بدعم - القيادة الرشيدة - وحرص ومتابعة سمو وزير ‏الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل ما يسهم في تنمية وتطور محافظات ‏المنطقة, مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به المجلس المحلي في تقديم ‏المقترحات حول احتياجات الخدمات والمشروعات، إلى جانب متابعة التنفيذ بالتعاون ‏والتكامل مع مجلس المنطقة ومختلف الجهات المعنية.‏من جانبه أعرب الشمري وأعضاء المجلس عن شكرهم لسمو أمير ‏المنطقة وسمو نائبه على المتابعة للخطط التنموية بالمحافظة, ‏مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة سميراء والمراكز التابعة لها .‏// انتهى //14:32ت م0080