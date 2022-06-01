عام / وكيل إمارة منطقة حائل ‏يستقبل محافظ سميراء وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ‏ ‏

الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
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حائل 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس ‏
استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في الإمارة اليوم، محافظ سميراء عمر بن مزيد الشمري وأعضاء المجلس المحلي ‏بالمحافظة، بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس.
‏ونوه آل الشيخ خلال الاستقبال بدعم - القيادة الرشيدة - وحرص ومتابعة سمو وزير ‏الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل ما يسهم في تنمية وتطور محافظات ‏المنطقة, مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به المجلس المحلي في تقديم ‏المقترحات حول احتياجات الخدمات والمشروعات، إلى جانب متابعة التنفيذ بالتعاون ‏والتكامل مع مجلس المنطقة ومختلف الجهات المعنية.‏
من جانبه أعرب الشمري وأعضاء المجلس عن شكرهم لسمو أمير ‏المنطقة وسمو نائبه على المتابعة للخطط التنموية بالمحافظة, ‏مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة سميراء والمراكز التابعة لها .‏
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14:32ت م
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