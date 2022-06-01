عام / وكيل إمارة منطقة حائل يستقبل محافظ سميراء وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
حائل 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس
استقبل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في الإمارة اليوم، محافظ سميراء عمر بن مزيد الشمري وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، بمناسبة تشكيل أعضاء المجلس.
ونوه آل الشيخ خلال الاستقبال بدعم - القيادة الرشيدة - وحرص ومتابعة سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكل ما يسهم في تنمية وتطور محافظات المنطقة, مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به المجلس المحلي في تقديم المقترحات حول احتياجات الخدمات والمشروعات، إلى جانب متابعة التنفيذ بالتعاون والتكامل مع مجلس المنطقة ومختلف الجهات المعنية.
من جانبه أعرب الشمري وأعضاء المجلس عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المتابعة للخطط التنموية بالمحافظة, مؤكدين حرصهم على العمل لخدمة سميراء والمراكز التابعة لها .
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14:32ت م
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