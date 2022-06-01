بروكسل 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأعلن بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل عن انعقاد الاجتماع الـ 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عمان غدا الخميس 2 يونيو لمناقشة العلاقات الثنائية والشؤون السياسية.ووفق المجلس الأوروبي يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أول دولة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تختتم المفاوضات حول أولويات الشراكة الجديدة.وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وأولويات الشراكة الجديدة بين الجانبين حتى عام 2027 ، بالإضافة إلى حوار سياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //14:34ت م0082