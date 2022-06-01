جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستشهد الأنشطة التجارية في موسم جدة سواء المتخصصة في مجال تقديم المأكولات والمشروبات وصناعة الحلوى أو في معارض التصاميم الإبداعية والرسومات الرائعة أو العديد من الأنشطة التجارية والتسويقية المتنوعة تنافساً مميزاً بين الشباب والشابات من أبناء الوطن، الذين يقدمون خدماتهم بكل جودة واحترافية، بالإضافة إلى إسهام العديد من هذه الكفاءات في الإرشاد السياحي وتنظيم الفعاليات والعروض المختلفة لزوار موسم جدة.وحرص موسم جدة على استقطاب الكفاءات الشابة والمواهب المبدعة للمشاركة في الفعاليات وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في المنتجات والتصاميم المتميزة التي يقدمونها، كما وفرت عدداً كبيراً من الفرص الوظيفية لإكسابهم تجارب ومهارات حرفية وإثرائهم بالخبرات الميدانية وتحقيق الاستفادة المادية لهم.وأتاحت منصة "مطلوب" التي أعلن الموسم فتح التسجيل فيها الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم للزوار ولقاء رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالقطاع التجاري في بيئة تسويقية منظمة تمنحهم تجارب تجارية ثرية تطور من قدراتهم.ويواصل القائمون على الموسم تكريس الجهود لصناعة الشباب والشابات المؤهلين لدخول سوق العمل، وإكسابهم مهارات حرفية وتنظيمية تساعدهم في أداء وظائفهم ومشاريعهم المستقبلية بكل كفاءة واقتدار، ومقدمين صورة رائعة تعكس ما حققه قطاع السياحة والترفيه من تطورات وإنجازات ونجاحه في دمج التسويق بالترفيه.// انتهى //14:35ت م0083