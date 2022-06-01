سياسي / عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
القدس المحتلة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما أدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
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14:38ت م
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