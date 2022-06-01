القدس المحتلة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما أدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.// انتهى //14:38ت م0084