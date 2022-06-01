القاهرة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة.// انتهى //15:20ت م0099