مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسنوه معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده-يحفظهما الله- على توفير أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأكد أن الصحة ستواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن لحج هذا العام من خلال منظومة مستشفياتها ومراكزها الصحية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم حج هذا العام 1443هـ تتضمن الإجراءات الوقائية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.جاء ذلك عقب جولته التفقدية اليوم، على مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث شملت الجولة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة، والمراكز الصحية بعرفات، ومستشفى منى الوادي ومستشفى منى الجسر ومستشفى الطوارئ والمراكز الصحية بمشعر منى، ومستشفى منى الشارع الجديد ومدينة الملك عبدالله الطبية .كما زار معاليه إدارة الهلال الأحمر بمكة المكرمة واطلع على جميع الاستعدادات والتجهيزات الطبية واطمأن على تكامل استعدادات هذه المرافق وجاهزيتها؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، واطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر المقدسة التي تضم شاشات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي.يذكر أن (الصحة) جهّزت خلال موسم حج هذا العام (25) مستشفى، و (156) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (5000) سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة ،كما يشارك ممارسون صحيون مؤهلون في تقديم الرعاية الصحية للحجاج، وأعدت نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف كما جهّزت (180) سيارة إسعاف، وهيأت (17) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.// انتهى //15:24ت م0101