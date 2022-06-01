الباحة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، وخصص هذا الاجتماع لمتابعة سير المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وإدارة غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة وعدد من المختصين بالأمانة وبلديات المحافظات.وقُدم خلال الاجتماع عرض مرئي يوضح حالة جميع المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.ووجه سمو أمير الباحة بتذليل جميع العقبات وتنفيذ خطة تصحيحية عاجلة للمشاريع المتعثرة والمتأخرة لدى بلديات المنطقة، مشيدًا بالخطة التصحيحية التي سبق أن نفذتها أمانة الباحة قبل عامين ونتج عنها معالجة حالات التعثر والتأخر في تنفيذ مشاريعها، مضيفًا أن إمارة المنطقة تتابع سير تنفيذ جميع المشاريع لدى مختلف الجهات الخدمية، وتقدم الدعم اللازم لدى الوزارات المركزية المختصة وذلك لضمان سير تنفيذ المشاريع على الوجه الأمثل بدون تعثر أو تأخير مع سرعة الإنجاز والتنفيذ.//انتهى//15:38ت م0103