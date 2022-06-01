جدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه اليوم ، مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة موسى الفيفي .واطلع خلال اللقاء على شرح عن جولات فرق وزارة التجارة كمنسق للبرنامج الوطني لمكافحة التستر مع الجهات المعنية بمحافظة جدة لتنفيذ جولات على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري , حيث استهدفت الجولات عدداً من الأنشطة منها :قطع الغيار- الأسواق الشعبية- أسواق الجملة والتجزئة- المقاولات العامة- الأثاث والمفروشات وغيرها من الأنشطة التجارية .كما تسلّم سموه التقرير السنوي لإنجازات وأعمال فرع الوزارة بجدة للعام 1442هـ , مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمحاربة التستر التجاري ، مشددا على ضرورة استمرار الجولات لضبط حالات التستر التجاري والسلع المغشوشة بمحافظة جدة .// انتهى //15:40ت م0105