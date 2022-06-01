اجتماعي / سمو أمير القصيم يعزي الوكيل المساعد للحقوق بالإمارة في وفاة والده
الأربعاء 1443/11/2 هـ الموافق 2022/06/01 م واس
بريدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة للوكيل المساعد للحقوق بالإمارة صالح بن محمد البرادي في وفاة والده - رحمه الله -.
وسأل سموه خلال زيارته للبرادي اليوم الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبه قدم البرادي شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم ، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة .
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15:41ت م
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