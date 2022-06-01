بريدة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة للوكيل المساعد للحقوق بالإمارة صالح بن محمد البرادي في وفاة والده - رحمه الله -.وسأل سموه خلال زيارته للبرادي اليوم الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه قدم البرادي شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم ، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة .// انتهى //15:41ت م0106