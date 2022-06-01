المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسجددت أمانة منطقة المدينة المنورة دعوتها لملاك الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المستهدفة في المرحلة الأولى ، إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية، تجنبًا لتطبيق الجزاءات النظامية ، لاسيما أنه قد تبقى من المهلة 30 يومًا فقط، تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.وكانت الأمانة قد حددت المحاور المستهدفة للمرحلة الأولى من الحملة التي اشتملت على: "الطرق الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، ومنها طرق أبي ذر الغفاري، وأبي بكر الصديق، المطار، والعباس بن عبادة، والهجرة، والسلام خالد بن الوليد، والملك فهد والملك عبد العزيز، والملك عبد الله، وعثمان بن عفان.وشددت أمانة المدينة المنورة على الملاك بالمسارعة في تصحيح أوضاع الأراضي، تفاديًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، فيما أهابت بالمستهدفين بمراجعة المكاتب الهندسية للاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بترخيص تسوير الأرضي الفضاء واستكمال الطلبات، مؤكدةً أن هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي وقت سابق، تهدف إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخلها حمايتها من التعديات فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق والميادين وتحسين جودة الحياة، والحد من تراكم المخلفات داخلها لحمايتها من التعديات.// انتهى //15:51ت م0108