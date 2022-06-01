الدمام 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود غرفة الشرقية لدعم قطاع الأعمال، ودعم الأعمال التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ تطلعات القيادة الحكيمة في دعم الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس ، وهنأهم بهذه المناسبة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، واطلع على أبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة.// انتهى //15:52ت م0109