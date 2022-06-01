الدمام 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , بمكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء صالح الهمل ، ورئيس مجلس إدارة نادي العدالة المهندس عبدالعزيز المضحي وأعضاء ولاعبي الناديين بمناسبة صعودهما لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وقدم سموه التهنئة لإدارة الناديين على هذا الإنجاز الذي يعد إنجازاً لأندية المنطقة الشرقية ويدل على تطور رياضة المنطقة والعمل المؤسسي الذي تقوم به مجالس إدارات هذه الأندية لتحقيق الأهداف والمنافسة على البطولات المحلية والعربية والدولية .وقال "إن تحقيق الإنجاز ممكن لكن الأهم المحافظة عليه فيجب العمل والجد والاجتهاد لتحقيق مراكز متقدمة في دوري الأمير محمد بن سلمان والمنافسة مع الأندية العريقة لتحقيق هذا اللقب الغالي".// انتهى //15:55ت م0110