حفر الباطن 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأوضحت صحة حفر الباطن إجراء 2753 عملية جراحية في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن خلال العام الماضي 2021 م .وفي نفس السياق نجح فريق طبي في إنهاء معاناة مريضة من ألم مفاجئ ومتصاعد بسرعة في الجانب الأيمن العلوي من البطن وفي منتصف البطن، أسفل عظام الصدر مباشرة حيث تبين بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وجود حصوات في المرارة وتم اكتشاف أنها تعاني كذلك من مرض الانعكاس الجذعي (انقلاب وضع الاحشاء) .يذكر أن مستشفى الملك خالد تبلغ سعته السريرية 300 سرير ويقدم خدماته الجراحية في جميع التخصصات الطبية .// انتهى //15:58ت م0111