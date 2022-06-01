تبوك 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة علي الشهري بمناسبة تكليفه مديراً للفرع.وأكد سموه الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من القيادة الحكيمة -أيدها الله- , متمنيا له التوفيق في عمله.فيما ثمن الشهري الدعم والاهتمام الذي يجده فرع هيئة الرقابة بتبوك من سموه .//انتهى//16:05ت م0112