الدمام 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس ورشة عمل إرشادية بعنوان "آلية تطبيق بروتكولات الفحص والعلاج للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء" استهدفت المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي بالمنطقة، وذلك في مقر برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف.وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري، أن البرامج التوعوية والإرشادية تهدُف إلى الإسهام في رفع المستوى المعرفي للمزارعين والإسهام في زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي لهم، حاثاً المزارعين على أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة بسوسة النخيل وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.من جانبه استعرض الاختصاصي الزراعي محمد الصادق، آلية الكشف المبكر والفحص الدوري الشامل للنخيل كل 45 يومًا وذلك بهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها، وطرق علاج النخيل المصابة وتدابير العلاج بغاز فوسفيد الألمنيوم.// انتهى //16:57ت م0138