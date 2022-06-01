أبها 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسضبطت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة عسير أمس، مستودعًا مخالفًا للأنظمة في محافظة خميس مشيط، يبيع الفحم ويوزعه بطرق غير نظامية، وذلك بمشاركة بلدية المحافظة والجهات الأمنية.وأوضح الفرع أن العاملين في المستودع يعبئون فحمًا مستوردًا من إحدى الدول الأفريقية غير مطابق للمواصفات المعتمدة من الوزارة في أكياس تزن 300جرام، ويبيعونها على أنها فحم عالي الجودة وصديق للبيئة.وصودر خلال عملية الضبط 4446 كيس فحم بوزن 300جرام، منها 1950جاهزة للتوزيع، وضبط ثلاثة أطنان من أكياس التعبئة المغشوشة.// انتهى //16:57ت م0139