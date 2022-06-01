القاهرة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفير فارهيلي، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما استعرض الوزير شكري الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //17:16ت م0141