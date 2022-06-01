مقديشو 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسألقت قوات الجيش الصومالية القبض على مسؤول في مليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة جوبا السفلى.وذكرت مصادر في الجيش الصومالي أنه تم القبض على محمد عبدي مختار المعروف باسم الصخراوي خلال عملية مشتركة للقوات المتحالفة غرب مدينة كيسمايو، كما أسفرت العملية عن مقتل أربعة حراس شخصيين للقيادي الأسير وتدمير قواعد تابعة لهم.// انتهى //17:17ت م0142