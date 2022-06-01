القاهرة 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 661.2 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65%، ليبلغ 10083 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.02% مسجلاً 1726 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.95%، لينهي التعاملات عند مستوى 2596 نقطة.// انتهى //17:19ت م0143