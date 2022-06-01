عمّان 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والإرادة المشتركة لتعزيزها تعاوناً وتنسيقاً أعمق في مختلف المجالات.وأكد الوزيران تعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار، كما بحثا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ودعم العراق واستقراره، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:21ت م0144